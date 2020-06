Surgeon Simulator 2 aangekondigd

Surgeon Simulator was een komische game die ten tijde van release populair was voor let’s play video’s. Nu is bekend geworden dat Surgeon Simulator 2 er aan komt.

Dit tweede deel brengt een aantal veranderingen met zich mee. Ten eerste zal het spel speelbaar zijn met maximaal vier spelers. Zij kunnen dan samenwerken om de ongelukkige patiënt verder te helpen. Daarnaast zal er een level editor zijn waarbij je je eigen levels in elkaar kan sleutelen.

Het spel wordt in augustus verwacht voor de PC. Op het moment lijkt deze exclusief uit te komen op de Epic Game Store.