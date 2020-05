Summer Game Fest komt met twee Days of the Devs

De organisatie achter Summer Game Fest heeft twee ‘Days of the Devs’ aangekondigd. Dit zijn twee events vol nieuwe games van diverse uitgevers.

De events vinden op 22 juni (17:00 Nederlandse tijd) en 20 juli (nog geen tijd bekend) plaats. Tijdens deze uitzendingen zullen diverse indie, maar ook AAA-ontwikkelaars hun games tonen en nieuwe titels onthullen. Days of the Devs is een samenwerking tussen Double Fine en Iam8bit.

De eerste uitgevers/ ontwikkelaars die hun games zullen tonen, zijn: Finji, The Behemoth, Panic, Akupara Games, Skybound Games, Team17, MWM Interactive, ustwo games, Tribute Games, Thatgamecompany, Annapurna Interactive, Longhand Electric, Kowloon Nights en Sabotage Games. In de loop naar het event zullen er nog meer uitgevers/ ontwikkelaars bekendgemaakt worden.