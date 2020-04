Streets of Rage 4 voorzien van releasedatum en nieuwe trailer

SEGA heeft laten weten wanneer we aan de slag kunnen met Streets of Rage 4. Ook onthult de uitgever een PvP Battle modus middels een trailer.

De brawler is vanaf 30 april verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch voor de prijs van 25 euro. De net onthulde PvP modus zet je tegen 1 tot 3 andere spelers. Naast deze modus is er ook een offline co-op voor twee tot vier spelers en een online co-op voor twee spelers. In deze modi kun je kiezen uit een totaal van 17 verschillende personages.

Streets of Rage 4 verschijnt 25 jaar (!) na deel 3. Dit komt voornamelijk doordat de game door drie verschillende studio’s (Dotemu, Lizardcube en Guard Crush Games) werd ontwikkeld.