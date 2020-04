Streets of Rage 4 in toffe trailer getoond

Het is nog even afwachten, want een release datum is er nog niet, maar ontwikkelaar Dotemu probeert de fans toch een beetje tegemoet te komen. Dit in de vorm van actievolle trailer.

In deze Retro Reveal trailer zien we de verschillende personages in een pixel-achtige skin. Dit is een ode aan de eerdere delen, welke het levenslicht rond de jaren 90 zagen op de Genesis. Ook krijgen de personages verschillende movesets die passen bij hun vroegere zelf.

Dotemu toont ook twee vrij te spelen personages die we herkennen van vroeger; Skate en Max. Check dus snel hierboven de trailer en wordt enthousiast! Streets of Rage 4 staat geplanned voor dit jaar, voor de Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch en PC.