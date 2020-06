Strategiegame Lord of the Rings: Rise to War aangekondigd

Er is een nieuwe strategiegame in de maak gebaseerd op de Lord of the Rings-films. Het blijkt om een mobiele game te gaan gemaakt door het Chinese NetEase Games.

Uitgever Warner Bros heeft dit nieuws naar buiten gebracht in een persbericht. De game zal zich afspelen gedurende de filmtrilogie. Het is dan ook te verwachten dat veldslagen en personages uit de films de revue zullen passeren. Op het moment is er echter weinig concreets bekend.

Dit is overigens niet de enige game die NeatEase met Warner Bros aan het maken is. Ook werken zij aan Harry Potter: Magic Awakened.