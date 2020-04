Stranded Deep komt morgen naar PS4 en Xbox One

Beam Team Games heeft vandaag de releasedatum voor de PlayStation 4 en Xbox One-versie van Stranded Deep bekendgemaakt. De survivalgame verschijnt morgen al.

Dit nieuws maakte de ontwikkelaar bekend via Twitter, waarin men ook een korte trailer plaatste:

We're super excited to announce that Stranded Deep will be

releasing on PlayStation®4 and Xbox One on April 21st! https://t.co/9BXa8dG9ZH

— Stranded Deep (@TheStrandedDeep) April 20, 2020