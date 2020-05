Eerder deze week liet Venture Beat redacteur Jeffrey Grubb weten dat Sony binnenkort een ‘hele sloot’ aan PlayStation 5 games gaat onthullen. Inmiddels is dit door de CEO van het bedrijf bevestigd.

Tijdens een gesprek met de investeerders liet Sony zich al een klein beetje los over de volgende generatie PlayStation. Zo wordt de eerste hint gegeven naar wanneer we de eerste games voor de console gaan zien.

Bij het gesprek was Takashi Mochizuki van Bloomberg aanwezig en die heeft Sony CEO Kenichiro Yoshida het volgende gemeld:

“We zullen binnenkort een sterke line-up aan games gaan aankondigen.”

Helaas ging de CEO er niet verder op in en lijkt het erop dat we gewoon rustig af moeten wachten.

Sony is wat de volgende generatie console betreft toch iets stiller dan Microsoft. Laatstgenoemde heeftde console al getoond, de specs ervan al een tijdje bekendgemaakt en al wat games getoond.

Sony heeft echter alleen de controller voor de PlayStation 5 en de specs onthuld. Echter kan het een reden zijn dat Sony nog afwacht, omdat er nog een aantal grote games naar de PlayStation 4 komen, zoals The Last of Us Part 2 en Ghost of Tsushima.

Echter wordt er nu op 4 juni een PlayStation 5 event verwacht, al is dat vanwege het coronavirus niet zeker. Zodra we iets horen, laten we het uiteraard weten.