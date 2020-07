Steelrising van Spiders komt naar pc, PS5 en Xbox Series X

Greedfall-ontwikkelaar heeft een nieuwe actie-RPG aangekondigd. Steelrising is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X.

In de game ga je aan de slag in een alternatieve versie van Parijs gedurende Franse Revolutie. Daar terroriseert en onderdrukt het geautomatiseerde leger van Koning Louis XVI het Franse volk.

Je stapt in de schoenen van Aegis, een vrouwelijke robot die als bodyguard van koningin Marie-Antoinette, maar zal het gevecht aan gaan om de geschiedenis proberen te veranderen. Dit doe je door op zoek te gaan naar je maker en een einde probeert te maken aan de bloedbaden die door het leger van koning Louis XVI aanrichten.

Steelrising is overigens nog niet voorzien van een releasedatum, maar is dus in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.