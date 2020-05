State of Play van woensdag staat in het teken van The Last of Us: Part 2

Sony heeft weer een nieuwe State of Play aangekondigd. Deze zal aanstaande woensdag online geknald worden en geheel in het teken staan van The Last of Us Part 2.

De State of Play zal op woensdagavond om 22:00 (Nederlandse tijd) door Sony online gezet worden. Daarin wordt dus meer van The Last of Us: Part 2 getoond. Ongetwijfeld zal Naughty Dog ten alle koste willen voorkomen dat er (nog meer) spoilers naar buiten komen, dus verwacht voornamelijk gameplay!