Star Wars: Squadrons wordt aanstaande maandag onthuld

EA heeft via social media laten weten dat Star Wars: Squadrons echt eraan komt. Aanstaande maandag zullen ze de eerste trailer van de game vrijgeven.

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j — EA Star Wars (@EAStarWars) June 12, 2020

Aanstaande maandag om 17:00 zullen we dus de eerste trailer gaan zien! Uiteraard zullen we die met jullie gaan delen!

[Origineel bericht] Het lijkt erop dat een van de aankondigingen van EA voor volgende week gelekt is. EA Motive’s Star Wars game zal zeer waarschijnlijk Star Wars: Squadrons gaan heten.

De game verscheen uit het niets in de Microsoft Store en volgens Venture Beat gaat het hier om de Star Wars game die bij EA Motive in ontwikkeling is. De game stond eerder bekend als Project Maverick en laat die naam nou al eens in de PlayStation Store hebben gestaan.

Volgens bronnen die bekend zijn met Star Wars: Squadrons is het een space combat game met een singleplayer, maar de focus zal liggen op de multiplayer. Als we eerdere geruchten mogen geloven, zal deze game ook wat kleiner van scala zijn.

We zijn benieuwd of EA nog gaat wachten om de game aan te kondigen. Mocht dit zo het geval zijn, zal de game aanstaande vrijdag (in de nacht van donderdag op vrijdag) tijdens het EA Play event worden onthuld. Kijken jullie al uit naar een nieuwe Star Wars game?