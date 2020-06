EA heeft zojuist bevestigd dat Star Wars: Squadrons op 2 oktober uitkomt voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Daarnaast is er ook een vr-modus voor de game aangekondigd voor de pc en PlaySation 4.

Star Wars: Squadrons vindt plaats na het einde van Star Wars: Return of the Jedi, waar de hoogtijdagen van the Empire achter de rug zijn. Spelers kruipen in de singleplayer om de beurt in de voetsporen van een piloot van het Vanguard Squadron van de New Republic en een piloot van het Titan Squadron van de Galactic Empire.

De trailer die vrijgegeven is, bevat overigens geen gameplay, maar dit zal EA vrijdagnacht (01:00 onze tijd) tijdens het EA Play Live event gaan tonen. Naast de singleplayer is er ook een multiplayer, waaronder een 5v5 modus waarin de teams elkaars vlaggenschip moet zien te vernietigen.Zowel de starfighters van de New Republic als die van de Imperial-vloot zijn te besturen. Ook is er een Dogfights-optie. De gevechten vinden plaats rondom locaties zoals de gasreus van Yavin Prime en de verscheurde maan Galitan.

De game krijgt ook diverse aanpassingsmogelijkheden die overigens alleen te ontgrendelen zijn door de game te spelen. Spelers kunnen onder andere wapens, rompen, motoren en schilden verdienen.

Star Wars: Squadrons komt uit op de pc en consoles en zal cross-play ondersteuning bieden. De pc-versie van de game verschijnt overigens op Steam, de Epic Games Store en Origin. De game kost 40 euro bij de lancering.