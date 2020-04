Star Wars klassieker keer terug op de Switch en PS4

Star Wars Episode 1: Racer krijgt een opgepoetste versie voor de Nintendo Switch.

Van de Nintendo 64 naar de Nintendo Switch

Twintig jaar geleden verscheen deze Star Wars race game op de Nintendo 64. Gek genoeg zal er misschien niet bij iedereen een belletje gaan rinkelen. Deze sci-fi racer is echter wel de bestverkopende tot dusver in het genre. Het verslaat daarmee games als F-Zero en Wipeout.

Ontwikkelaar Aspyr heeft aangekondigd om deze game opnieuw uit te brengen op de Nintendo Switch en de PlayStation 4. In een interview met producer James Vicari wordt duidelijk dat de racegame op de schop gaat. De controls moeten bijvoorbeeld volledig worden aangepast aan de nieuwe Joy-Cons en Dualshock controller. Daarnaast zullen de pixels vast een update krijgen. Daar werd echter nog niet over gesproken. Hopelijk komt daar snel meer duidelijkheid over.

Star Wars Episode 1: Racer verschijnt op 12 mei.