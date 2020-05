Star Wars Jedi: Fallen Order krijgt New Game Plus en meer

Respawn heeft een gratis update voor Star Wars Jedi: Fallen Order vrijgegeven. Deze voegt onder andere New Game Plus en een nieuwe modus naar de game.

De update brengt dus New Journey Plus, waardoor je de gehele game opnieuw kunt spelen, zonder daarbij je verzamelde collectibles te verliezen. Naast het verhaal opnieuw beleven, kunnen spelers ook een hoop cosmetische items vrijspelen, waaronder rode lightsaber kristallen.

Daarnaast komt er ook de Meditation Training, een nieuwe modus die toegankelijk is bij de meditatie plekken in de game. In de modus kunnen spelers allerlei uitdagingen aan gaan, waarin Cal het tegen allerlei verschillende vijanden en eindbazen zal moeten opnemen.

Daarnaast wordt ook Battle Grid geïntroduceerd, hierin kunnen spelers zelf uitdagingen makenen bepalen waar dit plaatsvindt en welke vijanden er van de partij zullen zijn.

Tot slot zijn er ook een hoop aangevraagde aanpassingen doorgevoerd. Denk hierbij de mogelijkheid om de lettergrootte aan te passen, Quick time events over te slaan en aan/uit-opties om de interactie met objecten en reizen over de wereld te vereenvoudigen.