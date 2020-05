Star Wars Jedi: Fallen Order is het begin van een nieuwe franchise

Het ziet er positief uit voor degene die een sequel op Star Wars Jedi: Fallen Order willen. EA CEO Andrew Wilson noemt de game namelijk een ‘begin van een nieuwe franchise’.

Dit deed de CEO tijdens een gesprek met de investeerders van het bedrijf. Star Wars Jedi: Fallen Order is ook een succes gebleken. De game combineert Sekiro met gameplay uit Tomb Raider en een vleugje Metroid Prime, inclusief lightsabers. Het resultaat was misschien niet helemaal perfect, maar zeker wel een goed begin.

Dit blijkt dus ook de bedoeling van EA, dat van plan is om een franchise rondom Star War Jedi: Fallen Order te maken. Met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren lijkt dat ook niet een hele onlogische keuze. Echter zullen we nog wel een paar jaar moeten wachten voor we een sequel gaan krijgen. Kijken jullie er al naar uit?