Square werkt aan nieuwe RPG

Square Enix is bezig met een nieuwe RPG en krijgt daarbij hulp van Ryota Suzuki. Deze is beter bekend als de gameplay regisseur van Dragons Dogma.

De ontwikkelaar is werknemers aan het werven voor een nieuwe RPG. Degene die aangenomen worden gaan samen werken met Ryota Suzuki van Dragon’s Dogma.

Suzuki werkte onder andere als designer aan Devil May Cry 5 en als programmeur aan Monster Hunter: World en Iceborn.

Volgens de vacature zoekt het bedrijf: ‘makers die ervaringen en talent hebben voor actie scène en strijd gedeelte design’. En verder voor het creëren van ‘een nieuwe AAA titel’.

Hoewel de titel niet gemeld wordt in de vacature, staat er wel dat het ontwikkelaars team ‘een veel interessantere game wil creëren’. En verder zonder ‘vast te zitten aan de kaders van bestaande RPG games’.

Daarnaast staat er in de vermelding een interview met Suzuki, die Capcom verliet in 2019. Volgens Siliconera is hij de onaangekondigde nieuwe ‘battle director’.

Square Enix was in november al aan het zoeken naar personeel voor een next-gen RPG. Volgens deze vacature zouden werknemers werken aan ‘een next generation game ervaring die voorbij de kaders gaat van bestaande actie games.’ Of het hier om dezelfde game gaat is niet bekend, maar het lijkt er wel op.

Het gerucht gaat dat het hier draait om het volgende deel in de Final Fantasy reeks. In de onderstaande tweet merkt de Twitter gebruiker Bring Peanut Butter op dat Ryota in dezelfde divisie als Naoki Yoshida zal werken. Deze heeft voorheen gewerkt aan Final Fantasy XIV.

Ryota Suzuki, designer of Devil May Cry 5 and Dragon’s Dogma, has joined Square Enix as the battle director of a new AAA title under the third business development division. This division is Naoki Yoshida’s (FFXIV) and this AAA title has been rumored to be Final Fantasy XVI pic.twitter.com/9fGX9QX0Ml — Bring Peanut Butter (@dreamboum) June 6, 2020

Zou Square Enix inderdaad begonnen zijn aan Final Fantasy XVI? We houden jullie op de hoogte!