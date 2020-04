Spongebob SquarePants: Battle For Bikini Bottom krijgt een remake

Uitgever THQ Nordic werkt momenteel aan SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated, een remake van de SpongeBob klassieker uit 2003.

Het spel werd in 2019 al aangekondigd door THQ Nordic, maar vandaag is er dan een nieuwe trailer ervoor uitgebracht. We zien de platformactie die we gewend zijn van het origineel, maar dan met scherpe en opgepoetse graphics. Het spel zal niet alleen een grafische update krijgen met 4K ondersteuning, maar de soundtrack is ook compleet remastered en er zal een multiplayermodus worden toegevoegd. De Rehydrated remake zal op 23 juni 2020 worden uitgebracht voor de PS4, Xbox One en op PC.

In 2003 werd SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom uitgebracht voor de Playstation 2, Xbox, GameCube, Gameboy Advance en PC. Hoewel het spel redelijk werd ontvangen door critici, heeft het inmiddels een groep fans vergaard door de jaren heen. Wij zijn in ieder geval benieuwd! Had alleen de titel niet wat korter gekund?