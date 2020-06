Spider-Man: Miles Morales is een standalone uitbreiding [update]

Spider-Man: Morales is toch een nieuwe game. De uitspraken van Rutter blijken namelijk fout geïnterpreteerd. Jason Schreier geeft tekst en uitleg.

Op Twitter laat de redacteur van Bloomberg weten dat het Spider-Man: Miles Morales geen remaster of uitbreiding is, maar een standalone game. Je kunt hem het beste vergelijken met Uncharted: The Lost Legacy. De game zou namelijk niet zo groot zijn als het origineel, maar van de gelijke orde zijn aan de Uncharted spin-off.

“Spider-Man Miles Morales is *not* an expansion or enhancement or remaster, despite a Sony executive’s comments this morning, a source tells Bloomberg News. Nor is it Spider-Man 2. It is a brand-new, standalone game similar in scope to Uncharted Lost Legacy.”

Ook de community manager van Insomniac heeft inmiddels op Twitter gereageerd en bevestigd dat het inderdaad om een standalone game gaat:

For those who keep asking – #MilesMoralesPS5 is a standalone game. https://t.co/t49Uti06sF — James Stevenson (@JamesStevenson) June 12, 2020

[Origineel bericht]Spider-Man: Miles Morales was een van de verrassingen gisteren tijdens het PlayStation 5 event. Echter moeten fans hun verwachtingen ervoor iets temperen.

In een artikel van the Telegraph laat Sony topman Simon Rutter weten dat Spider-Man: Miles Morales een uitbreiding en een soort remaster is van de huidige game.

Hij noemt het Miles Morales gedeelte de uitbreiding, maar de ontwikkelaar heeft ook diverse verbeteringen aan de engine kunnen doorvoeren, dankzij de extra kracht van de PlayStation 5.

Een van de redenen is dat eigenaren van de PlayStation 4-versie kunnen inzien wat die technologie extra kan brengen.

Het is natuurlijk goed dat Sony al zo snel aangeeft wat fans kunnen verwachten. Al zullen zij niet allemaal blij zijn met het idee dat het slechts een uitbreiding is.

Spider-Man: Miles Morales verschijnt dit najaar, exclusief voor de PlayStation 5.