Speel PUBG dit weekend gratis

Je kan via Steam de populaire Battle Royale game PlayerUnknown’s Battlegrounds spelen.

Vrijwel de gehele game is beschikbaar, alleen de in-game store kan niet benaderd worden als je de gratis variant speelt. De progressie die je maakt neem je mee als je besluit na 8 juni, wanneer de gratis periode verloopt, te kopen. Om je over de streep te halen, is het spel dan ook tijdelijk met 50% korting aan te schaffen.

PUBG begon in 2016 op de PC en werd razendsnel een populaire Battle Royale. Pas een jaar later kreeg het spel een grote concurrent erbij, het onbekende spelletje genaamd Fortnite. Het spel is inmiddels aan het zesde seizoen begonnen en ook te spelen op de PlayStation 4, Xbox One en ook op Android en iOS.