Speel nu Burnout Paradise op de Nintendo Switch

Wil je ook door een zonnige, Amerikaanse stad scheuren in verschillende bolides terwijl Paradise City van Guns ‘N Roses uit je speakers knalt? Dat kan nu op de Nintendo Switch!

Het origineel kwam uit in 2008 en heeft z’n weg gevonden naar vrijwel alle mogelijke platformen. In Burnout Paradise Remastered heb je vrij spel in jouw auto of op jouw motor in een grote stad, waarin talloze races en uitdagingen zijn gestopt, zowel offline als online.

Burnout Paradise Remastered op de Nintendo Switch loopt 60fps en is geoptimaliseerd voor de touch screen controls. Het spel kost nu €49,99 in de eShop.