Heb je Call of Duty: Warzone geïnstalleerd? Dan kan je dit weekend vijf multiplayer maps proberen!

Je kan dus gratis een gedeelte van de Modern Warfare multiplayer tot en met 27 april spelen. Het gaat om de volgende maps: Aniyah Incursion, Hovec Sawmill, Khandor Hideout, Shoot House en Talsik Backlot. Je kan deze maps spelen in 6v6 en 10v10 en crossplay is mogelijk. Wel moet je hiervoor Call of Duty: Warzone geïnstalleerd hebben, die gratis te downloaden is op PC, PS4 en Xbox One.