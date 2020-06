Speciale Daily Challenge Beloningen in Red Dead Online en meer

Rockstar heeft Red Dead Online weer voorzien van een update. Deze voegt onder andere nieuwe beloningen aan de multiplayer van Red Dead Redemption 2.

Voltooi deze week Daily Challenges in Red Dead Online en wordt er rijkelijk voor beloond:

• Voltooi 3 Daily Challenges en krijg 10 Poison Arrows

• Voltooi 6 Daily Challenges en krijg 4 Collectible Coins

• Voltooi 10 Daily Challenges en krijg a Treasure Map

Je ontvangt de beloningen in je Camp Lockbox binnen 48 uur na voltooiing, of kunt ze claimen via een Post Office.

Vind Madam Nazar en krijg 30% korting op alle items in haar reizende handel – van de handige Pennington Field Shovel tot de dreigende Aguila Machete. Over de Madam gesproken, aspirant-Collectors kunnen deze week de Collector’s bag kopen voor maar 10 Gold Bars, en een lucratieve carrière in schatzoeken beginnen.

Misschien heb je voor een leven gekozen op het randje van beschaving, maar kun je tegelijkertijd nog steeds genieten van comfort. Upgrade je voorzieningen en fleur je omgeving op: er is 40% korting op Camp Dogs, Tents, Camp Themes, Camp Flags en Fast Travel Posts.

Wordt een meester in je vak met 50% korting op Tier 3 Ability Card Upgrades, beschikbaar t/m 22 juni. Mocht je in een vuurgevecht raken, wil je niet zonder genoeg geschut komen te zitten. Om die – en nog velen andere – reden is er de komende zeven dagen 35% korting op alle pistolen (Mauser, Semi-Automatic en Volcanic)

TWITCH PRIME

Red Dead Online-spelers die hun Rockstar Social Club-account koppelen aan Twitch Prime ontvangen de Collector’s Bag, de Polished Copper Moonshine Still en een beloning van 5 Moonshiner Role Ranks.

Check Rockstar Support voor details en beperkingen.