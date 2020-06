Soundtrack Dishonored binnenkort op vinyl verkrijgbaar

Er zijn veel redenen om van de Dishonored-reeks te houden, waarvan er eentje de muziek is. Goed nieuws, want de complete soundtrack zal binnenkort op vinyl verkrijgbaar zijn.

Het pakket wordt verzorgd door Laced Records om het twintigjarig bestaan van ontwikkelaar Arkane Studios te vieren. Het pakket zal vijf vinylplaten bevatten, waarvan drie soundtracks bevatten van de huidige Dishonored-games. Het gaat hier om Dishonored, Dishonored 2 en Dishonored: Death of the Outsider. Deze nummers zijn gemaakt door componist Daniel Licht.

De vierde plaat bevat liedjes uit het Dishonored-universum. Denk aan nummers als Born in the Month of Darkness, Silver and Dust en The Drunken Whaler. De laatste plaat zal een reeks nieuwe nummers bevatten. Deze zijn gemaakt door Benjamin Shielden, geïnspireerd op de eerdere muziek gemaakt door Licht. In totaal zal het om 68 tracks gaan.

Het pakket is nu te bestellen met een verwachte verschepingsmaand in augustus. Het zal je een slordige 85 pond kosten.