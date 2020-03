Sony verwacht geen games uit te hoeven stellen door ‘corona’

Sony heeft een korte update gegeven over potentiële impact van het ‘coronavirus’ op hun verschillende zaken.

Daarin duikt men dieper in op het Game en Network Service divisie, die van groot belang is voor het bedrijf en natuurlijk voor ons het meest interessant is. Het bedrijf is ervan overtuigd dat ze tijdens het huidige fiscaal kwartaal geen last zullen hebben van het virus. Dit ondanks het besluit om de downloadsnelheid omlaag te halen.

Sony monitort de situatie bij hun first party en third party ontwikkelaars, maar verwacht niet dat het impact heeft op de releasedata van hun games. Opvallend genoeg wordt er in de update niet gesproken over de PlayStation 5, maar die verschijnt natuurlijk pas over een maand of 7. Rond die tijd verwachten we toch wel van het virus af te zijn.