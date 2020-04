Sony stelt Iron Man VR ‘tot nadere orde’ uit

Net als The Last of Us: Part 2 is ook Iron Man VR uitgesteld vanwege het coronavirus.

Sony heeft laten weten dat de door Camouflaj ontwikkelde VR-game Iron Man VR is uitgesteld. Net als met The Last of Us: Part II heeft dit te maken met logistieke problemen die voortkomen uit de coronacrisis.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Ook Iron Man VR werd eerder al uitgesteld

. De game stond namelijk oorspronkelijk voor 28 februari op de planning, maar dit werd verzet naar 15 mei.

De game kent een origineel verhaal waarin je als Tony Star met diverse personages uit het Marvel universum kunt praten. De studio werkt samen met diverse Marvel schrijvers die een verhaal rondom de klassieke Iron Man badguy schreven. We houden het uiteraard weer voor jullie in de gaten.