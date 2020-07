Sony robots bouwen in 30 seconden een PlayStation 4

In een bijna volledig geautomatiseerde fabriek aan de baai bij Tokyo, bouwen robots in dertig seconden een volledig functionerende PlayStation 4.

“In de buitenwijk van Kisarazu, torent een groot wit gebouw boven een verder dorpachtig landschap uit. Eenmaal binnen worden bezoekers begroet door het gezoem van motoren van talloze robots, welke onafgebroken PlayStation 4 systemen uitspugen”, aldus een verslag van Nikkei Asian Review.

Er zijn slechts vier werknemers aanwezig in de fabriek. Twee voeren moederborden aan de lopende band, terwijl de andere twee verantwoordelijk zijn voor het verpakken. Verder is alles nagenoeg volledig geautomatiseerd.

Volgens het verslag doen robots van Sony er dertig seconden over om een volledig functionerende PlayStation 4 te bouwen. Werknemers ondersteunen het proces van twee kanten. Twee zetten de constructie in gang, waarna twee er voor zorgen dat het mooi ingepakt is aan het einde.

“Een van de grotere prestaties is dat de robots draadjes, tape en flexibele onderdelen kunnen aanbrengen aan de consoles. Zesentwintig van de tweeëndertig robots hebben de taak om met materiaal om te gaan wat andere robots te pietepeuterig vinden,” aldus het verslag.

Het is momenteel nog onduidelijk of deze productie methode ingezet wordt op de PlayStation 5, maar gezien de vaardigheid van de robots is deze kans zeer groot. Desalniettemin heeft Sony aangekondigd dat ze nog steeds ‘behoorlijk investeren’ in PlayStation 4, dus zullen de robots voorlopig niet zonder werk zitten.