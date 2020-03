Sony wilt van dat PS5 games spelen net zo makkelijk is als Netflix

Sony wilt dat het spelen van games op de PlayStation 5 net zo makkelijk werkt als het kijken van series/ films op Netflix.

Hiermee lijkt Sony te reageren op de ‘Quick Resume’ feature van de Xbox Series X. Sony doet dat door een handige UI die wordt omschreven als ‘een methode die interactieve content op een soortgelijke manier lanceert’.

Sony broeide al een tijdje op een dergelijk systeem en dankzij Kotaku’s Jason Schreier weten we met welk idee Sony langs uitgevers is geweest. Het systeem zou ‘net zo makkelijk als Netflix’ moeten werken.

Dit betekent dat gebruikers hun games meteen kunnen lanceren, maar ook te zien krijgen hoe lang een dergelijke activiteit duurt. Hiermee willen ze gamers aanmoedigen om ook te spelen als ze maar even de tijd hebben en niet voor degene die een ‘paar uur’ tijd hebben.

We zijn benieuwd hoe dit systeem er uiteindelijk uit zal zien. Helaas zullen we dan nog even moeten wachten tot Sony eindelijk iets laat zien van de PlayStation 5!