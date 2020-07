Sony overweegt bod op moederbedrijf van Splash Damage

Sony zou, samen met een paar andere partijen, hun ogen hebben gericht op de overname van Leyou Technologies Holdings. Dit zegt je misschien niks, maar dit bedrijf heeft onder andere Splash Damage onder hun hoede.

Bloomberg meldt dat de Japanse gigant bezig is om met een bod op tafel te komen. Echter zijn ook Zhejiang Century Huatong Group en iDreamSky Technology Holdings in de running om het bedrijf over te nemen.

Leyou staat zelf voornamelijk bekend om Warframe (dat gemaakt is door Digital Extremes) en Dirty Bomb (Splash Damage). Laatstgenoemde ken je misschien van de game Brink, maar heeft ook voor Microsoft aan diverse Halo-games gewerkt, zoals de Halo Master Chief Collection voor de PC.

Naast deze studios bezit Leyou ook 20% aandelen van Certain Affinity. Ook deze studio hielp mee aan de ontwikkeling van enkele Halo-games. Leyou zou overigens na 2020 de optie hebben om deze studio volledig over te nemen.

We zouden overigens niet lang op een bevestiging hoeven te wachten. Charles Yuk, de belangrijkste aandeelhouder, zou voor het einde van de maand een beslissing willen nemen over wie het bedrijf over mag nemen. Leyou zou nu een martkwaarde hebben van 1,1 miljard dollar.