Sony onthult DualSense, de controller voor de PlayStation 5

Sony heeft zojuist de controller voor de PlayStation 5 onthuld. De controller heet niet meer DualShock, maar DualSense.

De controller lijkt erg op de huidige, maar heeft wat kleine aanpassingen. Zo is de lichtbalk niet verdwenen, maar geïntegreerd in de touchpad. Daarnaast heeft Sony ervoor gekozen om twee kleuren te gebruiken en beschrijft men in het bericht op de PlayStation Blog de haptische feedback en adaptieve triggers. Deze moeten, in samenwerking met de 3D Tempest Engine, voor een nog intensere ervaring zorgen.