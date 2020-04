Sony voegt tijdelijk Marvel’s Spider-Man aan PlayStation Now toe

Sony heeft de bibliotheek van PlayStation Now tijdelijk aangevuld met drie games, waaronder Marvel’s Spider-Man.

PlayStation Now is Sony’s streamingdienst, waar spelers veel PlayStation 3-games op kunnen spelen, maar ook games van de huidige generatie consoles. Voor nog geen tientje per maand heb je al toegang tot een walhalla aan games. Eens in de zoveel tijd worden ook (tijdelijk) grote games beschikbaar gesteld via de service.

Zo wordt nu Marvel’s Spider-Man (tot en met 7 juli), Just Cause 4 (tot en met 6 oktober) en The Golf Club 2019 aan de service toegevoegd.