Sony investeert 250 miljoen dollar in Epic Games

Dit betekent geen exclusiviteit voor de games van Epic Games.

De makers van Fortnite, maar vooral van de Unreal Engine, hebben een bod van Sony geaccepteerd voor aandelen in het bedrijf. Het politiek correcte commentaar van Sony zegt dat ze dit doen om de samenwerking nog sterker te maken en het gedeelde doel om de beste technologie, entertainment en sociale online verbindingen te ontwikkelen (zo meldt VentureBeat.com).

De vraag is nu welk voordeel Sony PlayStation hoopt te halen uit deze deal. Het heeft waarschijnlijk alles te maken met de console strijd tussen PlayStation en Xbox. Toch heeft Epic Games al aangegeven neutraal te blijven in deze strijd, ondanks dat ze nieuwe Unreal Engine 5 direct aan de PlayStation 5 gelinkt in de eerste kennismaking.