Sony geeft spelers geld terug voor digitale aankoop The Last of Us Part 2

We hebben afgelopen week het slechte nieuwe ontvangen dat The Last of Us Part 2 opnieuw is uitgesteld, nu vanwege het Corona-virus. Hoe nu als je een digitale versie hebt besteld?

Sony geeft aan alle spelers die via de Playstation Store The Last of Us Part 2 hebben aangeschaft hun geld automatisch terug. Het enige wat je dus hoeft te doen is even je mail in de gaten houden en voor je het weet heb je je duiten terug.

Zodra er meer bekend is over de release datum van de game kun je natuurlijk wel weer pre-orderen. Dit bericht geld overigens ook voor Iron Man VR, welke laatst ook tot nadere order is uitgesteld. Naughty Dog is momenteel opzoek naar andere oplossingen om spelers alsnog zo snel mogelijk van de game te voorzien.