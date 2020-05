Sony houdt donderdag een State of Play voor Ghost of Tsushima

Sony gaat aanstaande donderdag een speciale State of Play online knallen. Het event zal namelijk geheel in het teken van Ghost of Tsushima staan.

State of Play’s next episode is dedicated to Ghost of Tsushima: https://t.co/RnNIBAUKQb Tune in Thursday at 1pm Pacific time pic.twitter.com/5kPGGl1WeH — PlayStation (@PlayStation) May 12, 2020

De game wordt ontwikkeld door Sucker Punch en zou eigenlijk volgende maand al verschijnen. Door het coronavirus werd The Last of Us: Part 2 uitgesteld en door de nieuwe releasedatum moest Ghost of Tsushima een paar weken wijken. De State of Play van aanstaande donderdag zal om 22:00 online komen. Uiteraard zorgen we voor die tijd dat je hem hier live mee kunt kijken!