Sony beloont thuisblijvers met gratis games

Sony heeft een nieuw initiatief gestart om gamers thuis te houden om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Ze delen namelijk gratis games uit.

Het gaat om de Uncharted: The Nathan Drake Collection en Journey (waarvan eerder vandaag bekend werd dat deze naar Steam komt). Tussen 16 april 01:00 en 6 mei dezelfde tijd kun je de games gratis uit de PlayStation Store halen. Het is toch fijn dat Sony het thuisblijven toch iets probeert te verzachten, toch?

Announcing the Play At Home initiative: https://t.co/mPzhiD9TmY

Stay safe and pick up Uncharted: The Nathan Drake Collection and Journey for free from 16th April until 6th May. #PlayAtHome pic.twitter.com/1WH0lw00Zk

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) April 14, 2020