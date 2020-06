Sony annuleert PlayStation 5 event

Sony heeft laten weten het PlayStation 5 event van aanstaande donderdag te annuleren. Dit komt niet door het coronavirus, maar door de onrust in Amerika vanwege de moord van George Floyd.

Amerika is in rep en roer doordat Floyd op een grove wijze mishandeld is door de politie. Hij verzette zich niet eens bij zijn arrestatie, maar de agent vond het blijkbaar nodig om hem even goed hardhandig aan te pakken. Dit heeft Floyd uiteindelijk met de dood moeten bekopen en nu zijn er in heel Amerika rellen ontstaan. Dit omdat racisme daar nog steeds leeft en heel veel mensen (terecht) er meer dan zat zijn.

Sony heeft hierdoor besloten om het event te annuleren, want vind dat het nu niet terecht om iets te vieren.

Het is natuurlijk zuur voor ons, want nu zullen we nog langer moeten wachten. Daarentegen kunnen we ook wel begrijpen dat Sony op dit moment niet de ‘spotlight’ wil stelen in een tijd dat een hoop mensen zich niet gehoord voelen. Hoe denken jullie hierover? Kunnen jullie je enigszins vinden in het standpunt van Sony? Laat het ons vooral weten in de reacties!