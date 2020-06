Sony viert in juli het 10 jarig bestaan van PlayStation Plus door niet twee, maar drie games ‘weg te geven’.

De PlayStation Plus-games van juli zijn NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider en Erica. Laatstgenoemde is een interactief avontuur, die tijdens de Gamescom van vorig jaar spontaan werd onthuld en uitgebracht.

Sony heeft daarnaast ook nog een interessante infographic van 10 jaar PlayStation Plus vrijgegeven.