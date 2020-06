Sniper Ghost Warrior: Contracts 2 komt nog dit jaar

Goed nieuws voor degene die Sniper Ghost Warrior: Contracts een goede game vonden. De sequel op deze game ligt namelijk nog dit najaar in de winkels.

Eerder dit jaar liet ontwikkelaar CI Games al weten dat ze druk bezig waren met de game en nu melden ze dat de ontwikkeling ervan erg soepel verloopt en dat de game dit najaar nog in de winkels zal liggen.

Wanneer de game precies zal verschijnen, is niet bekend, maar de ontwikkelaar verwacht dat dit in de herfst zal gebeuren. Of de game ook naar next-gen consoles zal komen, is op het moment van schrijven niet bekend.