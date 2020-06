Snapshot VR een paintball game komt in de zomer naar Early Access

Giant Scam heeft Snapshot VR aangekondigd. In de online paintball game zul je samen met je team de strijd aan gaan om de kampioen van het toernooi te worden.

In de game zullen twee teams van vijf spelers het tegen elkaar opnemen en alhoewel het een paintball toernooi is, zul je je geen zorgen over de troep hoeven te maken. Spelers zullen per ronde maar een keer de kans krijgen, dus als je beschoten wordt is het ook meteen einde oefening. Gelukkig zullen de rondes lekker snel gaan en zul je al snel weer de strijd aan gaan.

Snapshot VR wordt in de zomer in Early Access verwacht.