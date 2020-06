Smite krijgt Avatar-crossover

De MOBA Smite gaat een kleine samenwerking met Nickelodeon aan. Een drietal personages uit de serie Avatar: The Last Airbender en The Legend of Korra komen naar de game.

In een korte trailer zien we Aang en Zuko uit The Last Airbender en Korra uit The Legend of Korra. Alledrie zijn ze in hun normale staat beschikbaar, en met een skin. Aang en Korra in de Avatar-staat en Zuko als de Blauwe Geest. Korra is in beide geval beschikbaar met haar ijsbeerhond Naga. Het drietal is gebaseerd op bestaande personages uit de game: Aang op Merlin, Zuko op Susano en Korra op Skadi.

In de Tweet die op de officiële twitterpagina van Smite is verschenen zit ook een leuke video, waarbij je de personages kort in actie ziet. De drie zijn in de volgende Battle Pass beschikbaar, welke in juli moet verschijnen.