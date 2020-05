‘Skyrim Grandma’ neemt even pauze

De Amerikaanse grootmoeder Shirley Curry, ook wel bekend als de ‘Skyrim Grandma’ laat weten voorlopig wat minder te streamen. Negatieve reacties zorgen voor te veel stress en dat kan de 82-jarige even niet aan.

Mening streamer of Youtuber zal er wel eens mee te maken hebbe gehad; negatieve reacties en gehaat op je content omdat je iets niet goed zou doen, of verkeerd in de ogen van een ander. Het is een laffe manier van treiteren als je het mij vraagt, want iemand zit daar gewoon voor z’n plezier en om misschien andere van vermaak te voorzien. Zo ook Shirley Curry, die al jaren populariteit wint door Skyrim te streamen.

Ze speelt het helemaal op een eigen manier; focust niet perse op de quests maar haalt lol uit het roleplayen. Men reageert hier echter negatief op, omdat het ‘niet zo hoort’. Shirley geeft onder andere aan;

“Any comments I see like that are going to be deleted. I don’t have to be told about what games to play, and describe to me what the games are like. I look at all the games. I’m a gamer, and if I wanted to play them I would be playing them. And when I tell somebody ‘no,’ that’s a simple answer. Easily understood. You don’t need to come back with ‘Why?’ Because I don’t have to explain myself. And when I do nobody seems to get it anyway.”

I”m not enjoying recording any more at all. It’s no longer fun. I feel like I’m under a microscope all the time. I have much more fun and I play much better when I’m just playing by myself. It puts a lot of pressure on me, and any gamer when people are watching them play, especially when they nit-pick everything.”