2K kondigt de Sid Meier’s Civilization VI – New Frontier Pass aan, een nieuwe season pass die acht nieuwe beschavingen, negen nieuwe leiders, zes nieuwe game modes en meer toevoegt aan het veelgeprezen strategiespel.

De inhoud zal worden uitgebracht in zes downloadbare (DLC) pakketten die vanaf 21 mei 2020 tot en met maart 2022 tweemaandelijks worden geleverd.

Ed Beach, franchise lead designer bij Firaxis Games, laat in een reactie weten:

“Het is vier jaar geleden dat we Civilization VI voor het eerst aankondigden en de steun van de fans en spelers is nog steeds overweldigend. Na twee gigantische uitbreidingen in Rise and Fall en Gathering Storm, goed voor vier jaar van balans updates en meer, is Civilization VI uitgegroeid tot de grootste titel van de reeks.”

Anton Strenger, lead game designer bij Firaxis Games, voegt daar aan toe:

“We zijn erg enthousiast om nog meer content toe te voegen aan Civilization VI, waardoor fervente spelers en nieuwkomers de komende maanden steeds iets hebben om naar uit te kijken. Door regelmatig nieuwe content te leveren, hebben we met de New Frontier Pass meer mogelijkheden dan ooit om in contact te komen met onze community terwijl we actief content blijven ontwikkelen en leveren.”

De Civilization VI – New Frontier Pass zal beschikbaar zijn voor € 39,99 op Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Windows-pc, Mac en Linux. Later dit jaar zullen de mobiele platformen volgen. Ieder DLC-pakket zal ook individueel verkrijgbaar zijn; het eerste DLC-aanbod, het Maya & Gran Colombia-pakket, zal leiders van elke respectieve beschaving, een nieuwe Apocalypse game mode, nieuwe City States, Resources en Natural Wonders toevoegen en zal vanaf 21 mei 2020 verkrijgbaar zijn.

Iedereen die de Civilization VI – New Frontier Pass aanschaft, ontvangt exclusieve bonussen: de Teddy Roosevelt en Catherine De Medici Persona Packs. Ieder Persona-pakket bevat een gloednieuwe versie van een favoriete leider, met een nieuw leidersmodel en een nieuwe achtergrond, nieuwe gameplay-bonussen en een bijgewerkte agenda die de veranderingen in de persoonlijkheid van de leider weerspiegelt. ‘Rough Rider Teddy’ blinkt uit in het bewaren van de vrede op zijn thuiscontinent, terwijl ‘Magnificence Catherine’ de Luxuries kan gebruiken om de wereld te overweldigen met Culture en Tourism. De Persona Packs zullen in juli beschikbaar zijn bij het tweede DLC-pakket.

Als onderdeel van de algemene content roadmap voor Civilization VI, zal Firaxis ook gratis updates voorzien tussen de DLC-pakketten met nieuwe kaarten, scenario’s, balansupdates en meer, beschikbaar voor iedereen die eigenaar is van de game.