Shadow Warrior 3 voorzien van teaser

Poolse ontwikkelaar Flying Wild Hog kondigt middels een grappige teaser het derde deel van Shadow Warrior aan.

De trailer laat een humoristische indruk achter, waarbij het bloed rijkelijk vloeit en de grappen sarcastisch zijn. Hoofdpersonage Lo Wang maakt zelfs makers Flying Wild Hog en Devolver Digital een beetje belachelijk. Het geeft een goede indruk van de gameplay, Shadow Warrios zit namelijk vol met freerunnen, schiet- en vechtactie.

In dit derde deel van de Shadow Warrior reeks gaat Lo Wang op pad om een oude draak te vangen. Natuurlijk is Lo Wang zelf verantwoordelijk voor het vrijkomen van de draak. De game volgt direct het tweede deel op, welke in 2016 verscheen. Het eerste deel zag het levenslicht in 2013. Een gameplay onthulling komt binnenkort, zo wordt ook ‘verklapt’ in de teaser.

Er is een Steampagina verschenen, dus een PC release is zeker. Of er een console versie komt weten we nog niet. Shadow Warriors 3 moet in de loop van 2o21 uitkomen, dus als er een console versie komt is dit waarschijn voor de Playstation 5 en Xbox Series X. Zodra we meer weten, vind je het bij ons.