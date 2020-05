Serious Sam 4 getoond in korte trailer

We hebben al bijna 10 jaar geen Serious Sam meer gezien, op wat VR-games na. Devolver Digital kondigt nu aan dat we al vrij snel met de nieuwste versie aan de slag mogen.

Serious Sam was voor mij altijd die gekke, snelle game waarin je simpelweg hordes vijanden moest slopen. Dit onder genot van fikse metal of andere harde muziek. Goede herinneringen. Het doet me dan ook deugd dat het vierde deel vanaf 26 augustus speelbaar zal zijn. In de bovenstaande trailer zien we dat Serious Sam 4 naar Steam en Google Stadia komt. Of de overige consoles ook nog aan de beurt komen is onduidelijk.

Eerder kwam ook de collectie al naar Google Stadia, dus het is niet onverwacht dat een nieuw deel ook naar Googles nieuwe console komt. Verdere info laat nog even op zich wachten. Zodra er meer is, vind je het uiteraard bij ons.