Sega kondigt Game Gear Micro aan

Dit is er een voor de oudere garde; de Game Gear van Sega. De handheld kwam in 1990 op de markt en vier dit jaar dus zijn dertigste verjaardag. Daarom komt Sega met een miniatuur versie.

Op 6 oktober van dit jaar moet de Game Gear Micro het levenslicht zien. Er zullen vier uitvoeringen zijn, elk met een andere set van vier games. Zo komt er een zwarte versie, met Sonic the Hedgehog en Outrun. De gele versie drie Shining Force Gaiden-games. Vooralsnog lijkt het er op dat de Game Gear Micro alleen in Japan verschijnt.

Het zit natuurlijk al een beetje in de naam van het apparaat, maar hij is erg klein. De afmetingen zijn 80x43x20mm, wat een beelddiagonaal van 1,15 inch is. Het origineel heeft een beelddiagonaal van 3,2 inch. Hoe fijn, of juist niet fijn dat zal spelen zal mij benieuwen. Gelukkig denkt Sega ook voor de slechtziende; ze tonen ook meteen Big Window Micro-accessoire, waarmee de games fors vergroot worden.