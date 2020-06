SEGA komt met ‘grote aankondiging’ volgens Japanse website

Het Japanse Gematsu meldt dat Famitsu een primeur heeft. SEGA zou op 4 juni namelijk een ‘revolutionaire aankondiging’ doen.

Dit meldt de Japanse journalist Zenji Nishikawa en hij claimt dat de scoop van het niveau van het PlayStation 5 event is. SEGA viert overigens deze week ook het zestig jarige bestaan en is het dus vooral gissen naar wat ze zullen aankondigen.

Zo vermoedden enkele mensen uit de game-industrie dat SEGA Microsoft helpt met de Series X in Japan uit te brengen. Echter is dit gerucht al de kiem in gesmoord.

Ook consultant Serkan Toto heeft zich er inmiddels mee bemoeid. Hij zegt dat de journalist Microsoft nooit benoemd heeft en dat de journalist er niet bekend om staat zomaar iets te roepen of verhalen uit zijn duim te zuigen. Toto lijkt de verwachtingen wel iets te temperen door te stellen dat het misschien geen baanbrekende onthulling is, maar desalniettemin interessant.

We zullen dus nog even geduld moeten hebben en het moet nog maar blijken of dit nog doorgaat. Immers heeft Sony ook hun PlayStation 5 event geannuleerd door de onrust rondom de Black Live Matters-discussie.