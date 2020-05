Second Instinction is een teambased Turok-achtige shooter

Tot aan de titel durfde ik bijna te zweren dat we een Turok zouden krijgen, maar Second Instinction lijkt er wel veel op.

De game is echter een drie speler co-op game, waarin het team opneemt tegen gemuteerde dinosaurussen. De trailer zit in ieder geval bomvol keiharde actie en ziet er veelbelovend uit.

Second Instinction heeft nog geen releasedatum en het is ook niet bekend op welke platformen de game zal verschijnen. In ieder geval de Xbox One en Xbox Series X, want de game zal ook Smart Delivery ondersteunen.