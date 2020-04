Volgende Sea of Thieves update Ships of Fortune verschijnt op 22 april

Deze maand wordt Sea of Thieves weer voorzien van een update. Op 22 april zal er een nieuw avontuur op je wachten , namelijk Ships op Fortune.

In de update voor de piratengame kun je ervoor kiezen om een afgezant voor de handelsondernemingen te worden. Je kunt kiezen uit de Gold Hoarders, Merchant Alliance, Order of Souls of Athena’s Fortune. Bij al deze ondernemingen zul je een speciale taak moeten voltooien om toegang te krijgen tot bonussen en cosmetische items.

Om afgezant te worden voor een van de Outpost Trading Companies zul je een representatieve van een van de ondernemingen moeten spreken en de dichtstbijzijnde tafel even bekijken. Echter zal er wel een hoge inzet vereist zijn om van de privilege gebruik te kunnen maken.

Als je eenmaal een afgezant bent, kun je dus ook in klassen stijgen. In totaal zijn er vijf en hoe hoger je komt hoe meer geld je kunt verdienen. Echter ligt het gevaar wel op de loer, aangezien andere piraten de (goed gevulde) schepen van de afgezanten in de gaten zullen houden.

Je kan namelijk je schip in dezelfde stijl als je onderneming customizen en je skills uittesten tegen andere spelers in de Emissary Ledger. Daar kun je ook titels verdienen om je status te verhogen en te vergelijken hoe je vooruitgang is met andere spelers.

Terwijl je als afgezant over de zee gaat, zullen andere spelers je opmerken, voornamelijk die van handelsonderneming The Reaper’s Bones. Zij hebben namelijk maar een doel voor ogen: het elimineren van hun vijanden en hun vlaggen als trofeeën te gebruiken. Deze nieuwe onderneming kan overigens ook je nieuwe werkgever worden, want je kunt gewoon solliciteren door naar The Reaper’s Hideout te varen.

Naast een nieuw avontuur wordt ook de Arena modus voorzien van een update, komt er een (korte) mogelijkheid om teamgenoten te reviven en komen er katten naar Sea of Thieves. Voor alle info raden we je aan om even de officiële site te bezoeken.

Ships of Fortune zal vanaf 22 april verkrijgbaar zijn.