Sea of Thieves komt ‘binnenkort’ naar Steam

Steam-eigenaren kunnen snel aan de slag met Rare’s piratengame Sea of Thieves.

Er is namelijk een pagina van de game verschenen, waarin vermeld staat dat het ‘binnenkort’ verkrijgbaar is.

Microsoft heeft laten weten dat Xbox One, Windows 10 en Steam-gebruikers met elkaar kunnen spelen, dankzij cross-play.

Vorig jaar mei liet Microsoft al weten dat sommige van hun Xbox Game Studios pc games naar Steam zouden komen. Zo verscheen Gears of War ook al in het digitale winkeltje van Valve. Op het moment van schrijven zijn er al meer dan 20 games naar Steam gekomen, waaronder de eerste delen van Halo: The Master Chief Collection.