Sea of Thieves komt op 3 juni naar Steam

Rare heeft laten weten dat hun online piratengame Sea of Thieves op 3 juni naar Steam zal komen en cross-play ondersteuning zal bieden.

De game verscheen twee jaar geleden op de Xbox One kwam later al naar de pc en kent inmiddels ruim 10 miljoen spelers. Bij de lancering was er nog wat kritiek over het gebrek aan content, maar Rare heeft sindsdien de game dusdanig voorzien van updates dat je niet snel zult vervelen.

De laatste update is van 22 april en toen werd er een nieuw verhaallijn toegevoegd. Ook kun je sindsdien lid worden van een van de handelsfederaties.

Vanaf 3 juni kun je hem dus ook via Steam aanschaffen voor de prijs van €39,99.