Saints Row: The Third Remastered komt waarschijnlijk uit op PC, PlayStation 4 en Xbox One

Volgens de ESRB komt er waarschijnlijk een remaster van Saints Row: The Third dit jaar.

Volgens gelekte informatie van het Entertainment Software Ratings Board komt er een remaster van Saints Row: The Third. Deze Amerikaanse organisatie die spellen beoordeelt op leeftijdsgeschiktheid, melde dat het spel naar de PlayStation 4, PC en Xbox One komt.

Aangezien THQ Nordic nog geen aankondiging heeft gedaan van een remaster van het spel, lijkt het er op dat de ESRB de verrassing verklapt heeft.

Het spel kwam oorspronkelijk uit in 2011 op de vorige generatie consoles en PC. Vervolgens kwam het afgelopen jaar uit op de Nintendo Switch. Daarnaast is ook Saints Row 4: Re-elected afgelopen maand op de Switch heruitgebracht.

Nu dat dit nieuws gelekt is zal de ontwikkelaar waarschijnlijk in de nabije toekomst een officiële aankondiging uitbrengen. Verder zullen we in de loop van het jaar een aankondiging krijgen van het nieuwste deel van de serie.