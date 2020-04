Saints Row The Third Remastered komt op 22 mei

Er waren al tekenen dat er een remaster voor Saints Row The Third zou komen en deze zijn vandaag bevestigd door uitgever Deep Silver.

Negen jaar na zijn originele release, maakt Deep Silver vandaag bekend dat Saints Row The Third™ op 22 mei in compleet geremasterde vorm zal verschijnen voor Xbox One, het alles-in-een-games-en-entertainmentsysteem van Microsoft, het PlayStation®4-computerentertainmentsysteem en pc.

Elk wapen en elke wagen is opnieuw vormgegeven, terwijl een groot deel van de stad van nieuwe textures is voorzien om Saints Row The Third een volledige makeover te geven. Deze uitgebreide update is vakkundig uitgevoerd door Sperasoft dat ongeveer 4.000 elementen in de game heeft bijgewerkt. De ontwikkelaar heeft omgevingen, personage-modellen en visuele effecten getransformeerd, de graphics verbeterd en een nieuwe belichtings-engine geïntegreerd.

Daarnaast zijn de drie uitbreidingspakketten met extra missies en meer dan 30 stuks DLC van de originele versie geremasterd en aan de game toegevoegd voor vele uren extra vermaak. De geremasterde editie zal zowel nieuwkomers als fans van het origineel inspireren om de verbeterde versie van de stad Steelport te bezoeken en diep in de glorieuze wereld van de Saints te duiken.

Verhaal:

Saints Row The Third™ Remastered geeft je controle over de Saints op het toppunt van hun macht, en laat je volop van die macht genieten. Dit is jouw stad. Dit zijn jouw regels. De stad Steelport ziet er in geremasterde vorm beter uit dan ooit, en dompelt je onder in een wereld van sex, drugs en guns.

Jaren nadat ze Stilwater veroverden, zijn de Third Street Saint geëvolueerd van straatbende tot populair merk, met Saints-sneakers, Saints-energiedrankjes en Johnny Gat-bobblehead-poppen in alle winkels. De Saints zijn de koningen van Stilwater, maar met die celebritystatus hebben ze wel de aandacht op zich gevestigd. The Syndicate, een legendarisch crimineel broederschap met klauwen die over de hele wereld reiken, heeft zijn ogen op de Saints gericht en eist hun respect.

Omdat je weigert om voor het Syndicate door de knieën te gaan, breng je het gevecht naar Steelport, een eens zo trotse metropolis die onder controle van het Syndicate is verworden tot een verdorven stad. Ga parachutespringen met een tank, voer een satellietaanval uit op een Mexicaanse worstelbende, en neem het in je eentje op tegen een goed getraind leger in enkele van de meest bizarre game-scenario’s die je ooit hebt gezien.

Kenmerken:

De full package, geremasterd – Dankzij verbeterde graphics, vernieuwde belichting, aangepaste omgevingen en nieuwe visuele effecten, hebben Steelport en de Third Street Saints er nog nooit zo goed uitgezien.

Verken een verdorven stad – Ontregel en ontmantel het monopolie van het Syndicate op het gebied van wapens, cybercriminaliteit en andere criminele activiteiten. Ontdek de geheimen van Steelport, waar je op elke straathoek wel actie vindt – en meestal niet van het goede soort.

De mafste wapens – Het is leuk om je vijanden te verslaan. Maar het is nog leuker om ze te vernederen. Gebruik hover-jets, wagens die menselijke kanonskogels kunnen vuren en de meest gestoorde slagwapens voor dikke fun.

Maak de bizarste personages – Creëer de bizarste personages die je ooit hebt gezien, van uitgebluste beroemdheden tot maskerloze ninjapiraten. In elke zondaar, zit een Saint. Wie word jij?

Over-the-top coöp – Speel solo of online met een vriend. Probeer het freefall skydiving eens, en probeer in de vlammende pick-uptruck van je partner te landen tijdens jullie wanhopige rit naar een zwaarbewapende basis van het Syndicate. Steelport is altijd leuker met een vriend!

Inclusief alle DLC – Alle drie uitbreidingspakketten met extra missies en meer dan 30 stuks DLC van de originele versie.